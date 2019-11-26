Новосибирск, , 05:09 — REGNUM В Новосибирске остановку общественного транспорта «Ватутина» оснастили системой сурдоперевода для людей с ограниченными возможностями здоровья. До конца года модернизацию пройдут десять остановочных комплексов, сообщили ИА REGNUM в мэрии Новосибирска.

«Я ознакомился с пилотным проектом. Есть некоторые вопросы, — прокомментировал мэр города Анатолий Локоть. — В частности, сколько сурдопереводчиков должно быть задействовано для обслуживания сети «умных остановок», какой график работы у них должен быть. Возможно, их стоит заменить электронным роботом, который мог бы отвечать на все вопросы, в том числе общаться при помощи жестов. Эти задачи нам предстоит решить».

В Новосибирской области проживает около пяти тысяч граждан с ограниченными возможностями слуха.

Базовая функция «умных» остановок — поиск маршрутов, организаций, составление заданных маршрутов. Они оснащены сенсорными экранами, видеокамерами и системой распознавания лиц и предметов. Видео хранится в течение месяца. При возникновении чрезвычайной ситуации система подаёт сигнал оператору, который может вызвать наряд полиции.