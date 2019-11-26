Кемерово, , 04:54 — REGNUM Перед агропромышленным комплексом Кузбасса стоят глобальные задачи — увеличить долю продуктов питания, производимых в регионе, и развивать экспорт сельскохозяйственной продукции. Для этого нужно активно развивать и поддерживать селян, создавать для них качественные условия жизни, и в этом направление уже многое делается, заявил губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв.

Так, в рамках региональной программы «Моя новая школа» в 2019 году начался ремонт в четырех сельских школах. В 2020 и 2021 годах отремонтировать планируют ещё 11.

В текущем году в Промышленновском районе открылась новая Журавлевская основная общеобразовательная школа на 165 учащихся. Строится школа на 528 учащихся с бассейном в поселке Металлургов в Новокузнецком районе.

По нацпроекту «Образование» пять школ в 2019 году получили современное компьютерное оборудование, в четырёх — отремонтируют спортзалы.

Для детей сельских территорий заработал первый мобильный детский технопарк, в 2020 году появится второй. Таким образом 2 тысяч сельских школьников ежегодно будут вовлечены в инновационную деятельность.

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В текущем году открыто пять модульных фельдшерско-акушерских пункта. До конца года будет открыт ещё один ФАП — в селе Шанда Гурьевского района. Для отдаленных посёлков в Мариинском районе приобретён передвижной ФАП. В 2020 году планируется построить 34 модульных ФАПов. На это в проект бюджета РФ на 2020 год заложено 147 млн рублей. Строительство будет вестись в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Расширены меры поддержки медицинских кадров. За 2019 год привлечено 38 специалистов. Единовременные выплаты в размере 1 млн рублей из бюджета региона получили 27 врачей и 11 средних медицинских работника в городах и районах. Еще 12 оформляют документы на выплату. По программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» 32 фельдшера и 35 врачей получили пособия, ещё десять врачей и 15 фельдшеров оформляют документы.

С января по сентябрь 2019 года 17 сельских жителей улучшили свои жилищные условия, из них 14 — по категории"молодые семьи и молодые специалисты». Построили индивидуальные жилые дома 14 из 17 участников, купили жильё на вторичном рынке — трое.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2020 году 39 учителей Кузбасса получат по 1 млн рублей в рамках программы «Земский учитель».

Напомним, что по данным на 2018 год, за пять лет с карты Кемеровской области исчезло не менее десяти сёл и деревень. Они были упразднены из-за того, что в них на протяжении более трёх лет отсутствовали население и жилые застройки. Только за год, с 2012 по 2013 год, количество селян в Кемеровской области уменьшилось на 3 тыс. человек. В 2013 году писатель Вениамин Борискин отмечал, что в Кузбассе есть особенность: «уголь убивает посёлки».

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