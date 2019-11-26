Хабаровск, , 05:20 — REGNUM Подъемные для молодых педагогов в Хабаровском крае впервые за 20 лет увеличат в два раза — примерно до 60 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Законодательной думы Хабаровского края.

В настоящее время при поступлении на работу молодым педагогам выплачивается единовременная помощь в размере четырёх должностных окладов, что составляет около 30 тысяч рублей

Краевые депутаты поддержали инициативу своих коллег из Амурского района и приняли поправку в региональный закон «О дополнительных мерах социальной поддержки педагогических работников и дополнительных мерах социальной поддержки и стимулирования отдельных категорий обучающихся», позволяющую с 1 января 2020 года в два раза — примерно до 60 тысяч рублей — увеличить стимулирующую денежную помощь для молодых специалистов, которых в регионе каждый год трудоустраивается более 260 человек.

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