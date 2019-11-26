Сидней, Австралия, , 04:02 — REGNUM Руководитель крупнейшего банка Австралии и Новой Зеландии Westpac уйдёт в отставку 2 декабря. О намерении Брайана Харцера покинуть свой пост в связи с обвинением банка в отмывании денег и финансировании терроризма, 26 ноября сообщает телерадиокомпания ABC.

Одновременно сообщается, что в первой половине 2020 года в отставку уйдет председатель комитета по назначению в совет директоров банка Линдси Макстед.

Обвинение против банка Westpac выдвинуто австралийским правительственным агентством по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AUSTRAC). По информации агентства, банк более 23 млн раз нарушил нормы законодательства по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма лишь за контрольный период с 2013 по 2018 год.

В иске, поданном агентством в суд Австралии 20 ноября, утверждается, что банк не обеспечивает необходимого контроля и надлежащей юридической экспертизы при предоставлении ряда своих банковских услуг.

Банк Westpac, основанный в Сиднее в 1817 году, является крупнейшим банком Австралии и вторым по величине банком Новой Зеландии.