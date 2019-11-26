Красноармейский район, Приморский край, , 03:53 — REGNUM Решением властей в Красноармейской центральной районной больнице, расположенной в посёлке Восток, закрывается отделение круглосуточной помощи, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Всё, приехали: в Якутии «оптимизируют» почти 1200 медработников

На возмущённые запросы сельчан, которых лишают фактически единственно возможной в их случае медицинской помощи, департамент здравоохранения Приморья ответил, что тяжёлых больных из Красноармейского района всё равно везут в краевые медучреждения, потому что оставлять их в «Красноармейской ЦРБ», не имеющей полноценного набора медицинского оборудования, значит создавать угрозу их жизни, сообщил Newsbox24.

Отмечается, что в больнице сохраняют кабинет неотложной помощи. Ранее, летом 2019 года посёлок Восток посетил губернатор Приморья Олег Кожемяко, который пообещал разобраться в ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии под оптимизацию, означающую сокращение работников, попадают 1200 представителей здравоохранения.