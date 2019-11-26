Норильск, Красноярский край, , 02:52 — REGNUM Дорожная полиция 25 ноября запретила движение легковых автомобилей в аэропорт Норильска в Красноярском крае из-за штормового ветра. Об этом сообщает региональный портал newslab.ru.

Штормовой ветер, достигающий на порывах 20−22 м/с, а в горных районах и 27 м/с, привёл к временному запрету ГИБДД на проезд в аэропорт Норильска Алыкель через Кайеркан на легковых автомобилях. Жителям и гостям северного города предлагается воспользоваться автобусами, движение которых по этому маршруту не прерывалось.

По прогнозу гидрометцентра, ветренная погода ожидается в Норильске и 26 ноября.