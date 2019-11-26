Красноярск, , 02:30 — REGNUM 26 ноября в Красноярске днём будет до −12…−14 °С, ясная маловетреная погода, сообщает Гидрометцентр.

В ночь на 26 ноября в Красноярске было до — 23 °C. В 07:00 утра в столице края ожидается до — 19 °C.

26 ноября днём воздух прогреется уже до −12…−13 °С, с постепенным снижением к вечеру до — 15 °C.

В столице края будет юго-западный ветер до 2 м/с, на порывах до 5 м/с.

В ночь на 27 ноября в Красноярске потеплеет до — 15 °C, и днём ожидается уже до −11…−13 °С.