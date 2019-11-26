Сараево, , 09:28 — REGNUM В честь Дня государственности Боснии и Герцеговины в городе Градац состоялся концерт, в котором в качестве гостей приняли участие представители антифашистских ассоциаций из вуковарско-сремского округа Республики Хорватия, пишет боснийское новостное агентство Dnevni avaz 25 ноября.

По этому случаю официальные делегации кантональных и муниципальных антифашистских ветеранских организации возложили цветы к мемориалу и бюсту Иосифа Броза Тито в городском парке, воздав дань памяти погибшим борцам против фашизма.

Председатель антифашистской ветеранской организации округа Тузла Златко Дукич заявил, что в этом году в городе Градац отмечается День государственности, чтобы доказать, что заслуги борцов против фашизма затрагивают всех граждан, и что они не являются чьей-либо личной победой.

В торжественной церемонии, состоявшейся в конференц-зале во Дворце конгресса, с памятной речью выступил председатель Ассамблеи округа Тузла Горячко Вуйович и министр по вопросам ветеранов в правительстве БиГ Амир Кулаглич.