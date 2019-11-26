Лондон, , 01:53 — REGNUM Очередной подозреваемый в непреднамеренном убийстве 39 вьетнамцев, которое произошло 23 октября в графстве Эссекс в Великобритании, задержан сотрудниками правоохранительных органов. Об этом 25 ноября сообщает полиция графства на странице в Twitter.

Им оказался 36-летний житель города Пурфлит. Полицейские проводят допрос подозреваемого.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 ноября одному из подозреваемых в гибели вьетнамских мигрантов, 23-летнему Кристоферу Кеннеди, было предъявлено обвинение во вступлении в сговор с целью организации передвижения людей для их эксплуатации, а также в сговоре для нарушения иммиграционного законодательства государства.

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