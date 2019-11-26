Петропавловск-Камчатский, , 02:20 — REGNUM В состав Тихоокеанского флота от производителя принята новая дизель-электрическая подводная лодка «Петропавловск-Камчатский», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Минобороны.

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В понедельник, 25 ноября, в Санкт-Петербурге, на глубоководной набережной судостроительного завода «Адмиралтейские верфи» был поднят Андреевский флаг на дизель-электрической подводной лодке проекта 636.3 «Петропавловск-Камчатский». Лодка от производителя была передана эксплуатанту — военно-морскому флоту России. Предполагается строительство шести подводных лодок этого типа для Тихоокеанского флота.

Известно, что данная подводная лодка поступит в состав бригады подводных лодок Тихоокеанского флота. Эта лодка вооружена новейшим ударным ракетным комплексом «Калибр-НК», который прошёл боевые испытания в Сирии, где подводные лодки аналогичного проекта ракетами «Калибр» поразили назначенные цели, стреляя по ним как с акватории Средиземного, так и с акватории Черного морей.

Как сообщало ИА REGNUM, подводные лодки проекта 636.3, вооруженные крылатыми ракетами «Калибр», хорошо зарекомендовавшими себя во время боевых действий в Сирии, будут строиться и для Балтийского флота.