Варшава, , 09:19 — REGNUM 25 ноября Европейский инвестиционный банк представил первые результаты опроса об изменении климата. Об этом сообщает польское новостное агентство Interia.

В рамках исследования граждан Евросоюза, США и Китая спросили об их отношении к этому явлению. Результаты удивляют: почти 45% молодых людей из Польши в возрасте 15−29 лет считают, что ситуация с климатическим изменением безнадежна, а 40% не исключают возможности смены места жительства вследствие этого процесса.

Ответы респондентов из Польши также показывают, что изменение климата является существенной проблемой для общества. Так, 86% опрошенных подтвердили, что они ощущают влияние этого процесса в их повседневной жизни, а 51% посчитали, что эта проблема представляет большую опасность и поляки должны с ней бороться.