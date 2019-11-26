Владимир, , 00:02 — REGNUM Во Владимирской области спортивные учреждения получили новое оборудование на общую сумму в 25 миллионов рублей в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

В городе Коврове спортивная школа дзюдо и самбо им. С. М. Рыбина получила 48 тренажёров российского производства на общую сумму более 5,1 млн рублей. Новое оборудование уже используют для занятий.

Ледовый дворец Коврова получил новую ледовую установку за 8,6 млн рублей. Более 8,3 млн на покупку предоставил федеральных бюджет, остальные средства добавили из регионального и местного бюджетов.

Также средства на оборудование и инвентарь выделили детско-юношеской спортивной школе №8 в городе Владимире и спортивной школе «Ока» в городе Муроме. Общая сумма федерального финансирования составила 25 млн рублей.