Чернобыль, Украина, , 23:52 — REGNUM Специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) проводят инспекцию на третьей очереди Чернобыльской АЭС. Об этом сообщается 25 ноября на странице Государственной инспекций ядерного регулирования Украины в Facebook.

Речь идёт о пятом и шестом энергоблоках станции, строительство которых было остановлено после аварии в 1986 году.

«Инспекция проводится с целью проверки информации о конструкции объектов третьей очереди Чернобыльской АЭС, которая была предоставлена Украиной», — говорится в сообщении.

Отмечается, что эксперты МАГАТЭ посещают АЭС в рамках соглашения с Украиной о применении гарантий в связи с договором о нераспространении ядерного оружия.