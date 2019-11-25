Токио, , 23:52 — REGNUM Следующая часть ремейка игры Final Fantasy VII уже находится в разработке. Об этом 25 ноября сообщил портал Comicbook.

https://twitter.com/ComicBook/status/1199059448054079488

Предстоящая игра не будет строго соответствовать оригиналу и не будет прямым воссозданием седьмой части популярной игровой серии. Интересно отметить, что Final Fantasy VII Remake будет выходить не сразу, а по частям, релиз первой запланирован на начало 2020 года.

Однако поклонникам не придется долго ждать выхода продолжения, поскольку геймдизайнер Тэцуя Номура сообщил, что работа над его созданием уже началась.

О разработке Final Fantasy VII Remake стало известно в сентябре 2017 года. Компания Square Enix первоначально выпустила оригинальную игру в январе 1997 года на платформе PlayStation. По состоянию на май 2010 года в мире было продано более 10 млн её копий.

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