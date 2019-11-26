Париж, , 09:09 — REGNUM 25 ноября профсоюзные организации, в которых состоят работники Radio France, призвали к проведению забастовки против принятия плана сокращений внутри компании. Как сообщает газета Liberation, практически две трети работников согласились примкнуть к акции протеста.

Профсоюзы призвали к проведению бессрочной забастовки до того момента, как будет отменено решение о сокращении 299 сотрудников, что составляет около 6,5% от общего числа штатных сотрудников (4600 человек). Забастовка затронет как центральный офис в Париже, так и региональные отделения.

Решение о сокращении штатов было принято директором Radio France Сибиллой Вейл после известия о сокращении государственного финансирования на 20 миллионов евро. В 2015 году бывший директор Матье Галле пытался принять меры по сокращению штата на 320 человек, но после двадцатидневной забастовки ему пришлось уступить.