Астрахань, , 23:47 — REGNUM В Астрахани двум бывшим сотрудникам полиции вынесли приговор за совершение коррупционных преступлений. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Бывшие сотрудники ГИБДД с 2016 по 2017 год через посредника получили более 140 тыс. рублей. За эти деньги они незаконно выдавали водительские удостоверения, внося в базу ГИБДД ложные о начале и окончании срока лишения документа.

Суд признал их виновными по статье «Получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за совершение незаконных действий в пользу взяткодателя, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Каждого приговорили к восьми годам лишения свободы и штрафам — 600 и 550 тысяч рублей.

Третьего фигуранта уголовного дела признали виновным по статье «Посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий» и приговорил его к 3,5 года лишения свободы и полумиллионному штрафу.