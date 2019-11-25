Москва, , 23:42 — REGNUM Бывший глава Коми Вячеслав Гайзер, который сидит в московском СИЗО «Лефортово», попал в больницу 22 ноября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Вячеслав Гайзер Дарья Антонова © ИА REGNUM

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Гайзер якобы в критическом состоянии в карете скорой помощи доставлен в реанимацию одной из московских больниц с подозрением на острый сердечный приступ.

Но эта информация не подтвердилась. Гайзер действительно 22 ноября попал в больницу, но ничего критического с ним не произошло. Уже сегодня, 25 ноября, его должны были вернуть в СИЗО.

Адвокаты Гайзера никак не прокомментировали информацию о госпитализации Гайзера.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего главу Коми Гайзера к 11 годам тюрьмы и штрафу в 160 млн рублей по делу о мошенничестве. Приговор был обжалован, но Московский городской суд оставил его в силе.