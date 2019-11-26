Потоси, , 09:07 — REGNUM В Боливии заместитель председателя одного из крупнейших профсоюзов производителей коки — Координационного комитета шести федераций тропиков Кочабамбы — Андронико Родригес заявил, что его организация «продолжит борьбу в новых условиях». Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

«Новыми условиями» Родригес назвал государственный переворот и проведение новых выборов без участия президента в изгнании Эво Моралеса.

«Меньше всего мы хотим, чтобы во власти закрепилась эта сеньора [самопровозглашённая исполняющая обязанности президента Жанин Аньес]», — заверил профсоюзный лидер, выступая перед несколькими сотнями кокалерос в департаменте Потоси.

«Президент призывает нас, с тех пор как он руководил страной и, однозначно, сейчас, к единству перед лицом этого вызова. Единство — это мощнейшее оружие великих исторических свершений», — сослался профсоюзный деятель на Эво Моралеса.

«Борьба продолжается, <…> мы должны начать организовываться», — призвал Родригес, выступая перед своими сторонниками.