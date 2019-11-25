Париж, , 23:29 — REGNUM Многопользовательская онлайн-игра (MMO), которую геймеры знали под кодовым именем Project C получила официальное название Life Beyond. Разработчики опубликовали её первый трейлер 25 ноября на YouTube-канале проекта.

Согласно описанию, геймерам предстоит совершить межзвёздное путешествие на заброшенную планету, где им придётся выживать, заниматься строительством, охотиться на монстров и сражаться с противниками. Игра представляет собой MMO-«песочницу» с открытым миром. Реализацией проекта занимается независимая компания Darewise Entertainment, офис которой расположен во Франции.

Ранее эта компания выступила в качестве издателя многопользовательской игры с элементами выживания Rokh, созданием которой занималась Nvizzio Creations. К сожалению, в какой-то момент разработчики отказались от реализации проекта, а Darewise Entertainment заявила, что закончить игру следует другой студии.

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