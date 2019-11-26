Додома, , 09:40 — REGNUM Государственный министр при администрации премьер-министра Танзании, ответственный по вопросам выработки курса политики и трудоустройства, делам парламента, молодежи и инвалидов Джениста Мхагама заявила, что в настоящее время в районах добычи полезных ископаемых и зонах рыболовного промысла высокая угроза заражения ВИЧ/СПИДом.

По информации танзанийского новостного издания Nipashe, выступая на пресс-конференции по случаю Всемирного дня по борьбе со СПИДом, министр отметила, что в связи со сложившейся ситуацией в настоящее время существует специальная программа по борьбе с заболеванием, реализующаяся в некоторых регионах страны.

«В некоторых областях страны мы планируем задействовать дополнительные меры, это касается всех приозерных регионов, в их число входят область Мванза, районы с выходом к озерам, Виктория, Танганьика, Ньяса», — добавила Мхагама.

По ее словам, на средства фонда помощи было решено построить медицинский центр в районе Мерерани с целью борьбы с заболеванием.

Кроме того, правительство уделяет на данный момент большое внимание просвещению молодежи для снижения числа заражений среди представителей молодого поколения вследствие увеличения количества ВИЧ-инфицированных на 40% в Танзании. Было подчеркнуто, что ежегодно регистрируется около 72 000 новых случаев заражения ВИЧ, из которых молодые люди в возрасте от 15 до 24 лет составляют 40%.