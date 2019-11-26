Додома, , 09:22 — REGNUM Ассоциации специалистов по вопросам связей с общественностью трех восточноафриканских стран: Кении, Танзании и Уганды — подписали соглашение об официальном учреждении Восточноафриканской ассоциации по связям с общественностью.

По информации танзанийского новостного издания Nipashe, соглашение было подписано председателями ассоциаций от имени членов ассоциаций. Согласно заявлению председателя Ассоциации по связям с общественностью Танзании (PRST) Иота Макуза, сторонами соглашения являются Ассоциация по связям с общественностью Кении (PRSK), Ассоциация по связям с общественностью Танзании (PRST) и Ассоциация по связям с общественностью. Уганды (PRAU).

Макуза среди причин создания общей организации и подписания договора назвал развитие сотрудничества и обмен специалистами в сфере связей с общественностью с целью объединения потенциала всех заинтересованных сторон в Танзании и странах-членах Восточноафриканского сообщества (ВАС). Новоучрежденная Ассоциация призвана защищать интересы Восточной Африки, консультировать страны региона в вопросах, касающихся Сообщества и их самих, а также консолидировать усилия, направленные на достижение цели кампании «Изменим восприятие Африки», которая стартовала в прошлом году во всех африканских странах.