Анкара, , 09:02 — REGNUM Подразделения отдела по борьбе с финансовыми преступлениями Управления безопасности турецкой провинции Анкара в рамках расследования, направленного на выявление пользователей зашифрованного мессенджера ByLock движения Фетхуллаха Гюлена, признанного в Турции террористической организацией, установили связанный с ним адрес в округе Этимесгут, по которому от судебного преследования скрывался подозреваемый М. О.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, сотрудники правоохранительных органов провели по установленному адресу оперативные мероприятия, в результате чего смогли арестовали подозреваемого. В ходе обыска из квартиры была изъята наличность и валюта номиналом в 200 тыс. лир. Часть денег была спрятана внутри пылесоса.

Арестованный был доставлен в компетентные органы для допроса и дачи показаний, где выяснилось, что он до сих пор занимался сбором средств и пожертвований для движения Гюлена. По имеющимся данным, деньги смогли получать даже находящиеся в тюрьме члены организации. После завершения следственных действий подозреваемый был арестован согласно судебному приказу.