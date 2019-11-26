Сантьяго, , 09:01 — REGNUM На 39-й день народных волнений в Чили рейтинг президента Себастьяна Пиньеры упал до исторического минимума — 12%. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina со ссылкой на центр Cadem.

Это худший показатель поддержки населением главы государства за всю историю демократической Республики Чили, начиная с 1990 года.

В агентстве отметили, что за последнюю неделю число граждан, довольных деятельностью Пиньеры на посту президента, сократилось на 5%.

Рейтинг правительства в целом за аналогичный период снизился на 6% и составил 13%.