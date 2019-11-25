Буэнос-Айрес, , 22:49 — REGNUM В Аргентине суд приговорил двух католических священников и их подельника к 42 и 45 годам тюремного заключения за 25 изнасилований детей-инвалидов, сообщает 25 ноября издание Clarin.

Учитывая характер преступлений, приговор священникам Николе Корради и Орасио Корбачо, а также их подельнику Армандо Гомесу, был зачитан за закрытыми дверями.

Принадлежность двоих подсудимых к сану священнослужителей была признана отягчающим обстоятельством.

Кроме того, суд учёл, что жертвами насильников стали дети-инвалиды колледжа Лухана де Куйо в Мендосе, безопасность которых подсудимые обязаны были оберегать по долгу службы.

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