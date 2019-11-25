Москва, , 22:22 — REGNUM В популярной социальной сети Facebook произошёл сбой. Об этом сообщает портал Downdetector, отслеживающий трудности в работе ресурсов по всему миру.

Согласно опубликованным данным, сложности испытывают пользователи из Европы и США. В России проблем не зафиксировано.

Большинство пользователей испытывают сложности с лентой новостей, около четверти пользователей не может авторизоваться, ещё у 13% Facebook и вовсе не работает.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ряде стран наблюдались сложности в работе сервиса Uber.

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