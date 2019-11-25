Варшава, , 22:41 — REGNUM 25 ноября в пяти польских портах прошел протест судовладельцев, занимающихся морским рыболовством. Протестующие заблокировали на 2 часа (с 10:00 до 12:00) порты в городах Дарлув, Устка, Колобжег, Владиславув и Леба. Об этом сообщает польское новостное агентство Interia.

Как заявляют участники протеста, его причиной является решение Евросоюза, в соответствии с которым с 1 января 2020 г. в Балтийском море будет действовать запрет на ловлю трески. Протестующие сетуют, что правительство Польши все еще не дало ответа на просьбу судовладельцев-рыболовов о компенсациях.

«Мы хотим продержаться или хотя бы иметь выбор: или мы ликвидируем свои суда за компенсации от брюссельских властей, или нам оплатят их простой и тем самым мы сможем продержаться. В данный момент мы не можем сохранять спокойствие, так как выходит, что нам ничто из этого не полагается», — заявляет новостному агентству один из судовладельцев.