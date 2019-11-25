Москва, , 22:15 — REGNUM О тестировании прототипа очков виртуальной реальности для улучшения условий содержания коров на одной из подмосковных ферм сообщили 25 ноября в пресс-службе регионального минсельхоза РФ.

Таким образом на ферме внедряют разработки по повышению количества и качества молока.

«Сотрудники одного из крупнейших хозяйств Подмосковья совместно с IT-специалистами решили провести эксперимент, изучив влияние виртуальной реальности, и разработали макет VR-очков», — сообщили в ведомстве.

Человеческие VR-очки были адаптированы для коров с учётом особенностей строения их головы. Для коров создали программу имитации летнего поля.

«Во время проведения первого тестирования эксперты зафиксировали снижение тревожности и повышение общего эмоционального настроя стада», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в случае хороших показателей надоев в результате нововведения разработчики распространят проект на всю сферу молочного производства.

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