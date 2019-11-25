Копенгаген, , 22:40 — REGNUM 336 дефибрилляторов марки Telefunken, произведенные нидерландской компанией CGT Holding, будут отозваны из Дании из-за отсутствия у фирмы действующего сертификата. Об этом сообщили представители Управления медицинским оборудованием.

Причиной отзыва стала информация нидерландских властей о том, что CGT Holding уже в течение трех лет не имеет действующей лицензии, однако дефибрилляторы были все же отмечены меткой CE, которая свидетельствует о том, что товар соответствует требованиям Европейского союза. Об этом сообщает датское информационное агентство TV2.

В Дании имеется порядка 30 тысяч дефибрилляторов, размещенных в общественных местах. Они используются в случае остановки сердца. Приборы могут измерять сердечный ритм и, если необходимо, делать электрический разряд, чтобы вернуть работу сердца в нормальное состояние. По словам представителей Управления медицинским оборудованием Дании, многие другие марки смогут восполнить потерю.