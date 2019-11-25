Токио, , 22:03 — REGNUM Следующим проектом японского геймдизайнера Хидео Кодзимы станет видеоигра в жанре хоррор. Об этом 25 ноября сообщил портал Screen Rant.

На своей странице в Twitter Кодзима написал, что он намерен создать «самую страшную хорор-игру». Разработчик также сообщил, что он в процессе уже начавшейся подготовки к реализации проекта просматривает фильмы ужасов. Он сообщил, что прямо сейчас он смотрит хоррор под названием «Глаз» (The Eye) и не знает, может ли закончить просмотр, поскольку фильм очень страшный.

https://twitter.com/HIDEO_KOJIMA_EN/status/1197880438603145216

Напомним, релиз игры Death Stranding состоялся 8 ноября 2019 года. Через неделю после выхода она стала самой продаваемой в Японии игрой на физических носителях и разошлась в количестве около 186 тыс. копий.

Ранее Хидео Кодзима уже работал над хоррор-игрой Silent Hills, выпуск которой был отменён, он также совместно с режиссёром Гильермо дель Торо выпустил игру P.T., которая стала своеобразным тизером этого проекта.

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