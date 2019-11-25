Эльбрусский район, Кабардино-Балкария, , 22:23 — REGNUM Недостаточное количество снега стало причиной переноса открытия горнолыжного сезона на Эльбрусе на более поздний срок. Об этом 25 ноября сообщает пресс-служба АО «Курорт «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии.

Официальное открытие 50-го, юбилейного, горнолыжного сезона на Эльбрусе было назначено на 30 ноября. Но из-за аномально тёплой осени администрация курорта приняла решение о переносе даты открытия на более поздний срок.

Такое решение было принято из-за недостаточного количества снега в горах и связанной с этим невозможностью подготовить трассы для горнолыжного сезона. Дата открытия не уточняется.

Как пояснила администрация курорта, открытие сезона будет ориентировано на прогноз погоды. По данным метеорологов, снегопады в регионе ожидаются в начале декабря. Отмечается, что для всех туристов, запланировавших поездку в Приэльбрусье на 30 ноября, организована шоу-программа с участием ди-джеев из Краснодара.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 50-летнем юбилее курорта «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии, празднование которого было намечено на 30 ноября.