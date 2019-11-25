Варшава, , 21:41 — REGNUM Разработчики Cyberpunk 2077 ещё обсуждают вопрос о возможности монетизации многопользовательского режима в предстоящей игре. Об этом 25 ноября сообщил журнал PC Gamer.

Глава CD Projekt RED Адам Кичиньский во время общения с инвесторами отметил, что пока команда проекта не готова сообщить им информацию по поводу этого вопроса.

«Проект находится на относительно ранней стадии. Мы продолжаем экспериментировать», — сказал Кичиньский, добавив, что это будет первая многопользовательская игра разработчиков, и пока что они изучают имеющиеся возможности.

Изданиме отмечает, что, скорее всего, модель монетизации в Cyberpunk 2077 будет отличаться от распространённой модели микротранзакций.

Напомним, ранее представители CD Projekt RED обозначили своё негативное отношение к микротранзакциям. По имеющейся информации, проект Cyberpunk 2077 находится на финальном этапе разработки, дата релиза игры запланирована на 16 апреля 2020 года.

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