Копенгаген, , 22:33 — REGNUM Из-за начавшейся в аэропорту Хельсинки забастовки рабочих, шесть рейсов из финской столицы в Копенгаген и два в Биллунд были отменены. В результате, пострадали 20 тысяч пассажиров. Об этом сообщает авиакомпания Finnair.

«Наша компания никак не участвует в стачке, однако из-за неё был серьезно нарушен график полетов, и 20 тысяч наших пассажиров оказались в сложной ситуации. Мы очень сожалеем о случившемся и делаем все возможное, чтобы компенсировать потери своим клиентам», — заявил исполнительный директор Яаакко Шильдт. Пассажиры будут уведомлены в случае отмены их рейса. Finnair также перебронирует билеты на другие рейсы, если это возможно. В противном случае компания вернет деньги. Об этом сообщает датское информационное агентство TV2.

В понедельник 25 ноября Finnair должна была провести 377 вылетов, однако ожидается, что организовать удастся лишь 120. Забастовка в аэропорту Хельсинки является знаком солидарности с сотрудниками почтового ведомства Posti, которые вступили конфликт с руководством из-за размера заработной платы.