Копенгаген, , 22:37 — REGNUM Правительство Дании совместно с партиями «красного блока» и «Альтернативой» заключило соглашение, согласно которому использование азота в сельском хозяйстве должно будет значительно сократиться в 2020 году. Это означает, что фермеры должны будут сократить использование вещества в три раза. Об этом пишет министерство по вопросам окружающей среды и пищевой продукции.

Глава части ведомства, которая отвечает за пищевую продукцию, Могенс Йенсен в сообщении СМИ заявил: «Я рад, что этим договором мы можем представить ряд инициатив, способствующие процессу превращения Дании в более «зеленую» страну с устойчивым развитием. С 2020 года мы нацелены на борьбу с загрязнением вод, на увеличение лесного покрова и на сокращение парниковых газов. Это очень хороший договор, который задает правильный курс». Об этом пишет датская газета Jyllands-Posten (Юлландс-Постен).

Согласно положениям договора, в 2020 году страна должна сократить использование азота на 3500 тонн. «Масштабы азотового загрязнения в Дании должны сократиться, и предыдущее правительство эту проблему никак не решило», — заявила министр по делам окружающей среды Леа Вермелин.