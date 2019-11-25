Копенгаген, , 22:29 — REGNUM Согласно отчету исследовательского центра Mandag Morgen, порядка 11 тысяч датчан, живущих в 15 так называемых «жестких гетто», вынуждены будут покинуть свои дома в рамках принятого Фолькетингом плана по борьбе с неблагополучными районами. План ставит целью избавление страны от районов, где фиксируется слишком большая концентрация людей с социальными проблемами.

Министр по жилищным вопросам Дании Коре Дюбвад признался, что такое решение является прямым вмешательством в жизни многих граждан. Однако глава ведомства подчеркнул, что, хотя многим и придется переехать в ближайшее время, ни о каком насильственном переселении речи не идет.

«Очевидно, что некоторым придется покинуть свои дома просто потому, что ряд жилищных блоков будет снесен, и я хорошо понимаю, что это жесткая мера. Однако как показывает практика, 8−12% жителей того или иного дома сменяются каждый год, очень многие снимают квартиры лишь на короткое время. Поэтому число тех, кого это по-настоящему заденет все равно меньше», — добавил Дюбвад. Об этом пишет датская газета Jyllands-Posten (Юлландс-Постен).

1 декабря министр также должен опубликовать новый список «гетто», и все вновь указывает на то, что те же 15 районов в нем окажутся. Речь идет прежде всего о Мьёлнерпаркен и Тиндбьерге в Копенгагене, Вольсмосе в Оденсе, а также о Геллеруппаркен и Биспехавен в Орхусе.