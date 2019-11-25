Санкт-Петербург, , 21:36 — REGNUM В Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области поступило исковое заявление от московского рекламного агентства CD LAND Contact Ltd, имеющего права на использование образа «Ждуна», к социальной сети «ВКонтакте». Документ опубликован в картотеке Арбитражного суда.

Напомним, «Ждун» — выдуманное существо с головой морского слона, телом личинки и человеческими руками, сложенными на животе, авторства художницы Маргрит ван Брифорт. Образ стал настолько популярным в начале 2017 года, что нашёл отклик у интернет-пользователей по всему, в том числе и в России.

В том же году «Си Ди Лэнд контакт» заключила с автором лицензионный договор о передаче исключительных прав на произведение изобразительного искусства «Ждун» на российском рынке. После чего компания неоднократно подавала иски к различным организациям за незаконное использование образа.

Как следует из искового заявления, поступившего в суд 21 ноября текущего года, с ответчика требуют 5 миллионов рублей.

«Мы подали иск к «ВКонтакте» на 5 млн рублей в связи с тем, что социальная сеть в течение долгого времени нелегально использовала бренд «Ждун» в виде электронных стикеров (Эмодзи-Пак)», — приводит слова президента CD Land Юрия Цейтлина издание RNS.

Суд к рассмотрению иска еще не приступил.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в электронной картотеке Арбитражного суда Москвы зарегистрирован иск ООО «Си Ди Лэнд» против «Первого канала» на сумму в 3 млн рублей. Иск был подан 24 октября и пока не принят к производству. При этом основания для подачи иска не указывались.

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