Талукан, Афганистан, , 22:30 — REGNUM 25 ноября официальные представители губернатора афганской провинции Тахар (столица провинции — г. Талукан) заявили, что на территории этого региона было завершено строительство здания новой школы.

Афганские школьники

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», здание новой школы было построено Шведским комитетом по Афганистану на территории уезда Варсадж провинции Тахар.

По словам официальных представителей губернатора афганской провинции Тахар, общая стоимость проекта строительства здания новой школы, который был реализован в течение последних шести месяцев, составила 127 тысяч долларов США.

Согласно вышеупомянутому заявлению, в здании новой школы насчитывается девять классных комнат и несколько кабинетов для сотрудников администрации. Здание новой школы также оборудовано всем необходимым для реализации учебного процесса.

Официальные представители губернатора афганской провинции Тахар добавили, что реализация проекта строительства школы в уезде Варсадж повысит уровень доступа к среднему образованию в регионе.