Вашингтон, , 21:20 — REGNUM Двух индюшек, которых президент США Дональд Трамп помилует в День благодарения, назвали «Хлеб» и «Масло». Церемония присвоения имен двух индюшкам состоялась в Вашингтоне сегодня, 25 ноября.

Напомним, что речь идет о традиции подношения индеек на День благодарения президенту США, которая берет начало в 1947 года. Начал ее основатель национальной федерации индеек Чарльз Уомплер. Именно он был первым, кто подарил индейку президенту США Гарри Трумэну.

При этом традиция помилования сложилась не сразу — некоторые индейки оказывались блюдом на президентском столе.

Впервые официально помиловал индейку Рональд Рейган в 1989 году. После этого индеек, в основном, миловали.

Помилованные индейки доживают свои дни в Виргинии. Стоит отметить, что выращиваемые для быстрого набора мяса индейки живут недолго — в среднем около года. Однако помилованные индейки при должном уходе могут протянуть и два года.

Президенту и первой леди Меланье Трамп были представлены 15 пар имен, из которых они могли выбрать или же предложить свои. Они выбрали из предложенных. И президентские птицы, которые будут помилованы в этом году, это Хлеб и Масло.