Сеул, , 21:11 — REGNUM Экономика Южной Кореи вырастет в следующем году лишь на 2,1%, а по итогам 2019 года рост составит 1,9%, убеждены аналитики американского инвестиционного банка Goldman Sachs. Этот прогноз на 0,3% ниже, чем оценка Банка Кореи, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Согласно прогнозу, рост экономики Южной Кореи в следующем году ускорится, однако ещё в начале 2019 года экономисты предсказывали увеличение ВВП на 2,9% в 2020 году. Скромные темпы роста обусловлены неблагоприятными макроэкономическими факторами, например, противостоянием США и Китая; а высокая зависимость страны от экспорта делает ее очень чувствительной к внешним изменениям. Южнокорейские компании уже демонстрируют существенное падение прибыли — в среднем, около 75% год к году.

Для стимулирования экономической активности, правительство Южной Кореи приняло рекордный бюджет. Расходная часть в 2020 году составит 423 млрд долларов, что на 9,3% выше текущего показателя.