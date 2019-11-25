Сеул, , 21:10 — REGNUM Все больше южнокорейцев предпочитают заказывать доставку еды на дом, чем ходить в рестораны или готовить самостоятельно. Об этом сообщает южнокорейское новостное издание «Чосон Ильбо» со ссылкой на исследование южнокорейской платежной системы KB Card.

Аналитики исследовали проведенные платежи в таких категориях, как доставка еды, товаров, уборка дома, и выявили, что количество транзакций за данные услуги во втором квартале 2019 года выросло в 1,9 раз по сравнению с началом 2018 года. В частности, доставка продуктов питания и готовой еды продемонстрировала самые высокие темпы роста. Наиболее активными пользователями приложений по доставке еды являются южнокорейцы в возрасте от 25−34 лет, что составляет около 56,4% от общего числа пользователей.

Также количество транзакций за услуги по уходу за детьми и животными, а также по уборке домов и клинингу машин увеличилось в 2 раза.

Таким образом, южнокорейцы все больше и больше начинают доверять свои домашние обязанности другим людям, отмечают эксперты. Более того, количество покупок фильмов и книг увеличилось в 1,8 раз благодаря высвободившемуся на досуг времени. В целом, южнокорейцы стараются больше времени провести дома. Так, около 35,9% пользователей приложений предпочитают остаться дома, чем идти в кино или рестораны.