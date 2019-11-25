Нижний Новгород, , 21:06 — REGNUM Нижегородский суд взыскал в доход государства 120 объектов недвижимости, 16 автомобилей и часы за миллион рублей в рамках уголовного дела бывшего главы Марий Эл Леонида Маркелова. Об этом сообщил журналистам адвокат Маркелова Игорь Трунов.

Общая сумма взыскиваемого имущества превысила 2,2 млрд рублей.

Уточняется, что были взысканы 120 объектов недвижимого имущества (земельные участки, дома, квартиры), шесть легковых автомобилей, четыре грузовика, два трактора, четыре погрузчика, а также наручные часы марки Patek Philippe стоимостью миллион рублей. Также были взысканы денежные средства в размере 8,5 млн рублей, $224 тыс. и 660 тыс. евро. Также взысканы предметы роскоши, драгоценные металлы, акции и ценные бумаги.

Адвокат Маркелова обещал обжаловать решение суда.

Напомним, что против Маркелова возбуждено уголовное дело о получении взятки в размере более 235 млн рублей. По делу проходят также заместитель Маркелова, бывший министр сельского хозяйства и продовольствия республики Ираида Долгушева, а также генеральный директор коммерческой структуры Наталья Кожанова.