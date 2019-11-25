Москва, , 21:04 — REGNUM Евгений Грабчак — заместитель министра энергетики Российской Федерации, победитель конкурса «Лидеры России» 2018−2019, участник клуба «Эльбрус», действительный государственный советник РФ 2 класса, почетный работник топливно-энергетического комплекса, награжден орденом Почёта, орденом Дружбы и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Евгений Грабчак родился 18 июля 1981 г. в г. Усть-Лабинске Краснодарского края. В 2004 году окончил Московский физико-технический институт — знаменитый Физтех — по специальности «прикладные математика и физика». Работал в инфраструктурных и консалтинговых компаниях топливно-энергетического комплекса, а последние 5 лет —директором департамента Министерства энергетики РФ. Победитель конкурса «Лидеры России» имел прямое отношение к строительству олимпийских объектов, развитию горноклиматического курорта города Сочи, чемпионату мира по футболу. А также к очень важному для страны проекту по энергоснабжению Крыма. Прошел путь от ведущего инженера до заместителя министра.

В интервью ИА REGNUM Евгений увлеченно рассказывает об изменениях после конкурса «Лидеры России», о том, как важен социальный мост между молодежью и государством, и как он покорил Эльбрус вместе с командой «Лидеров».

Что послужило для Вас главным мотивом для участия в конкурсе «Лидеры России»?

Прежде всего, у каждого человека присутствует стремление к развитию, росту компетенций, накоплению социального капитала. У меня такое стремление присутствует, поэтому конкурс позволил открыть во мне возможности, на которые ранее не обращал внимание, в силу ряда причин. Кроме того, у меня есть пример коллеги, Павла Сорокина, который участвовал в «Лидерах России» в предыдущем году и победил.

Конкурс дал мне возможность посмотреть на себя со стороны. Конечно, я получил огромный заряд энергии и вдохновился колоссальным количеством идей. Хотелось бы не растерять полученные силы, опыт и направить их в нужное, полезное русло.

Что нового происходит в Вашей жизни после конкурса?

Если выделить основные моменты, то сразу после конкурса некоторые победители встретились с Президентом России Владимиром Путиным, и мне повезло быть в их числе. Также, в рамках программы «Наставничество» состоялась встреча с Дмитрием Козаком, который является для меня примером в моей профессиональной деятельности. Также, кстати, как и мой непосредственный руководитель — Александр Новак.

Как победителей конкурса, нас пригласили на Петербургский международный экономический форум, где мне довелось выступить с докладом о «Кастомизации отраслей на примере энергетики и промышленности».

Наконец, я определился с программой обучения, ведь главный приз за победу — образовательный грант. Я выбрал «Master of public strategy» от Сколково. Но с учетом того, что сейчас прохожу обучение по программе подготовки высшего кадрового резерва, начну MPS со следующего года.

В процессе конкурса очень много времени занимала именно подготовка. Нужно было не только освежать знания, но и решать организационные вопросы по социальному проекту. Большую поддержку мне оказала моя семья. Близкие дают мне самое главное — мотивацию. Благодаря этому, могу выкладываться на 100 процентов, поэтому результаты моей работы — это залог нашего общего будущего.

Конечно, конкурс сильно повлиял и на мою профессиональную деятельность.

В Министерстве энергетики сейчас мы внедряем систему риск-ориентированного управления жизненным циклом объектов электроэнергетики и энергосистемы в целом, реализуем крупные инфраструктурные проекты. С учетом новых возможностей по цифровизации, уходим от контрольно-надзорной деятельности в сторону мониторинга.

В конце октября я получил назначение на должность заместителя министра энергетики РФ. В новой должности курирую отдельные вопросы функционирования электроэнергетической отрасли. Всем рекомендую пробовать участвовать в сильнейшем конкурсе управленцев России.

«Социальный проект» «Сердце лидера» стал обязательной частью конкурса «Лидеры России» 2019. В чем состоял Ваш проект?

На мой взгляд, у нас получился очень интересный и актуальный проект, который называется «GOVtalks». Идея простая: многие говорят, что государство находится далеко от народа, не все граждане понимают, чем занимаются госслужащие. Поэтому необходимо сближать позиции: рассказывать людям, как действует государство и к чему приводят эти действия, зачем принимаются те или иные решения, как работают органы власти и какие функции выполняют. Я считаю, это очень важно, потому что сухой бюрократический язык не всегда хорошо воспринимается. В живом общении проще донести свою позицию и выслушать обратную связь. Как правило, в таком диалоге негатив уходит и появляется конструктивная критика, которую, безусловно, нужно учитывать и принимать во внимание. Диалог должен начинаться со школьников-выпускников и студентов. Мы должны рассказывать им, какую пользу государство может принести гражданам и, главное, как это сделать. И не забывать прислушиваться к их ответным идеям и предложениям.

Нам удалось создать своеобразный социальный мост между властью и обществом с двусторонним движением знаний, идей и предложений.

За основу мы взяли формат выступлений «TED Talk» — хорошо подготовленное представление идеи за 18 минут. Меньше можно, больше — нельзя. В нашем проекте спикеры — это люди, занимающие госдолжности, принимающие ключевые решения в различных секторах экономики. Они рассказывают студентам и школьникам о том, что такое «государство будущего», какие шаги наше государство делает, чтобы прийти в это будущее, какова роль общества в этом трансформационном процессе. Самое главное для спикера в нашем проекте — быть увлеченным темой, жить ей, а не просто сухо прочитать лекцию в академическом формате для галочки.

Самая большая проблема в нашей стране, по моему мнению, — кадровый голод, особенно на государственной службе. И для того, чтобы построить общество будущего, мы должны привлекать перспективных лидеров, говорящих на понятном обществу языке. А это, в том числе, и упомянутые мной ранее, менее формальные виды современных коммуникаций — интернет и социальные сети.

Если мы видим, что школьники заинтересованы нашим проектом, — мы всегда готовы организовать для них экскурсии на объекты энергетики. Самым активным и заинтересованным студентам мы помогаем с прохождением практики, чтобы они увидели работу непосредственно изнутри и впоследствии могли включиться в строительство нашего общего будущего. Все это и есть наш проект «GOVTalks».

Вы говорили, что основная задача «Govtalks» «сближать позиции народа и государства», насколько эта задача применима в нашей стране?

О сближении можно говорить, только если обе стороны хотят этого и живут в сходной онтологии. К сожалению, не всегда нашим гражданам понятно, чем занимается государство и какие цели преследует. И текущее отношение ко всем инициативам и деятельности государства сформировалось несколькими поколениями. Именнопоэтому мы и решили поработать с культурой, восприятием себя и государства, пообщавшись с наиболее активным социальным слоем — студентами.

Благодаря проекту, сегодня мы имеем десятки неравнодушных ребят по всей стране, которые не только интересуются работой органов власти, задают интересные вопросы, но и предлагают свои решения.

Поддерживает ли программа «Govtalks» общение наставников с участниками после лекций?

Мы стараемся брать ребят на стажировку и практику, находить подходящие вакансии. Двое из них уже стали сотрудниками Министерства энергетики. Важно отметить, что коммуникация между лекторами и слушателями не заканчивается «после звонка».

Все заинтересованные ребята имеют возможность пообщаться со спикерами после выступления в неформальной обстановке, а также продолжить коммуникацию в формате консультаций и стажировок.

Кому-то помогаем подыскать, помимо места для стажировок, научных руководителей для написания выпускных квалификационных работ, с кем-то продолжаем общение посредством электронной почты и мессенджеров.

Следующим этапом развития проекта мы видим создание онлайн платформы для коммуникации между привлекаемыми нами лекторами-госслужащими и студентами для дальнейшего сотрудничества.

Став победителем конкурса, Вы вошли в Клуб «Лидеров России» «Эльбрус». В чем Вы видите миссию этого сообщества?

Миссия Клуба — формировать в России механизмы ответственного лидерства, создавать эффективную систему взаимодействия между властью, бизнесом и гражданским обществом в целях созидательного развития страны. Так записано в уставе. Для себя я определил ее так — объединить неравнодушных людей и понемногу делать Россию лучше. Путь в тысячу миль начинается с первого шага и Клуб «Эльбрус» на мой взгляд — это уверенный шаг вперед.

В каких проектах клуба Вы задействованы?

В рамках проекта «Моя родная школа» я провел несколько уроков в своей родной школе в Усть-Лабинске по лидерству и цифровым технологиям, на примере электроэнергетики. Очень рад был вновь оказаться в стенах родной школы, пообщаться с ребятами, которые сейчас там учатся. Меня поразил уровень подготовки учащихся, способность к рассуждению и неподдельный интерес, который они проявили к теме цифровизации. Современные школьники более подкованы в современных технологиях, легко разбираются в гаджетах, не стесняются рассуждать и задавать вопросы.

Хорошо, что в процессе реализации участники проекта делятся друг с другом наработками, материалами к выступлению, чтобы сделать его интереснее для ребят. Чувствуется командный дух, взаимная поддержка и желание работать не для отчета, а на результат.

Другой проект — это «Восхождение на Эльбрус». В сентябре 2019 года вместе с другими победителями конкурса я совершил восхождение на высочайшую гору Европы — Эльбрус. Жизнь непредсказуема и во время покорения вершины наша команда обнаружила 17-летнего школьника из Вологодской области, которой потерял сознание и почти сутки находился возле пика горы.

Мы оказали мальчику оперативную помощь и передали спасателям, которые отвезли пострадавшего в больницу. Им оказался одиннадцатиклассник из Череповца Вологодской области.

Сейчас его жизнь в безопасности и в следующем году, после серьезной подготовки, в команде с профессионалами он попробует взойти на вершину еще раз.