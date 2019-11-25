Москва, , 20:35 — REGNUM В погодном центре «Фобос» утверждают, что в течение всего декабря 2019 года погода в России будет отличаться температурными аномалиями.

Так, север европейской части России окажется в зоне «особенного перегрева». Там температура будет превышать средние значения на четыре градуса Цельсия, а иногда и больше.

А вот на севере Сибири наоборот будет холоднее, чем обычно. На юге страны температура будет в пределах нормы.

Московский регион ожидают «температурные качели», при этом даже при похолодании температура все равно будет выше нормы. Это связано с тем, что погоду в столичном регионе будут формировать часто сменяющие друг друга циклоны, которые будут приносить то тепло, то холод.

Осадков в европейской части страны будет много.