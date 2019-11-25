Копенгаген, , 20:54 — REGNUM Согласно опросу общественного мнения, проведенному датской компанией Megafon, порядка 50% датчан не доверяют Налоговому управлению своей страны. Так, половина опрошенных характеризует свое доверие к ведомству как «слабое» или «чрезвычайно слабое».

По данным опроса, лишь 18% респондентов заявили о том, что доверяют Налоговому управлению. Председатель Датского таможенного и налогового союза Йёрн Рисе заявил, что отчет компании «не очень приятное чтиво». В качестве причин столь низкого процента людей, доверяющих ведомству, называются прежде всего скандалы с налоговыми махинациями, хаос с системой управления и ошибки в годовых отчетах.

«Когда мы видим такие цифры, мы, конечно, расстраиваемся. Однако это оправданно, поскольку с Налоговым управлением было связано слишком много негативных эпизодов. Я считаю, что мы должны рассматривать результаты этого опроса как наиболее негативный сценарий и надеется, что ситуация исправится», — добавил Рисе. Об этом сообщает датское информационное агентство TV2.

Результаты опроса также показывают, что недовольны работой Налогового управления в больше степени именно мужчины. По возрастному параметру меньше всех ведомству доверяют пожилые.