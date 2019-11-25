Стокгольм, , 20:53 — REGNUM Проблемы, возникшие в Швеции осенью этого года, с поставками расходных материалов для нужд здравоохранения в пяти регионах станут предметом расследования со стороны правоохранительных органов. Регионами, испытывающими проблемы с дефицитом медицинских материалов, необходимых для штатного функционирования, стали Сёдерманланд, Уппсала, Вестманланд, Даларна и Эребру. Власти этих шведских провинций решили организовать совместное расследование и назначили Тойво Хейнсоо специальным следователем по данному делу. Об этом 25 ноября сообщила шведская газета Dagens Nyheter.

Ранее Хейнсоо был председателем совета в Стокгольмском округе и имел опыт подобных расследований, назначенных представителями органов государственной власти.

Возникшие этой осенью проблемы с поставками медикаментов вызвали серьезные проблемы для пострадавших и лиц, которым требовалось срочное хирургическое вмешательство. Сообщается, что почти 500 запланированных операций были отменены в Уппсальском, Вестманландском и Даларнском регионах из-за нехватки материалов. Поставщик, компания Apotekstjänst, которая вызвала серьезных дефицит медицинских расходных материалов, подвергся серьезной критики со стороны общественности. Теперь добросовестность и деятельность фирмы будет подвергнута проверке шведских правоохранителей.