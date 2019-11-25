Копенгаген, , 20:56 — REGNUM Картина датского художника Вильхельма Хаммерсхоя оценивается в 2,95−4,42 миллионов долларов — именно такая цена будет первоначальной на аукционе 26 ноября. Картина «Интерьер на улице Страндгаде 30» является, бесспорно, творением Хаммерсхоя: замечены все отличительные черты, свойственные художнику.

В настоящее время картина может стать самым дорогим произведением искусства, которое когда-либо продавали в Дании. 26 ноября она будет выставлена на аукционе в доме Брууна Расмуссена. «Я радуюсь, как маленький ребенок. Мы вот-вот внесем свой вклад в историю аукционов. Думаю, что в ночь на вторник мне будет не до сна», — заявила руководитель одного из отделений выставочного дома Юлие Арендсе Восс. Об этом сообщает датское информационное агентство TV2.

Картина «Интерьер на улице Страндгаде 30» была написана в 1900 году и на протяжении 100 лет находилась в частной коллекции. «На ней изображен мотив, который особенно характерен для творчества Хаммерсхоя. Произведения такого качества чрезвычайно редки», — добавила Арендсе Восс.