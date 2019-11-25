Стокгольм, , 20:51 — REGNUM 25 ноября стало «черным понедельником» для здравоохранения в столичном регионе Швеции Стокгольме. Сначала поступали сообщения о том, что одна из центральных больниц столицы уведомляет 100 сотрудников об их увольнении. Через час другая больница объявила, что ее персонал также необходимо сократить на 100 человек. Об этом 25 ноября сообщила шведская газета Dagens Nyheter.

Утром 25 ноября больница Södersjukhuset, расположенная в одном из центральных районов Стокгольма, объявила о том, что 100 человек из ее персонала должны быть уволены. Данное сообщение касалось 50 медсестер, 25 врачей и 25 сотрудников административных служб. Через час пришло еще одно сообщение. На этот раз больница Danderyd уведомила около 100 своих сотрудников об увольнении.

Новость о сокращении в этих двух медицинских учреждениях появилась всего через три недели после того, как одна из лучших лечебниц Швеции Каролингская больница объявила об увольнении 600 человек — 250 врачей и 350 помощников медсестер.

«Это полная катастрофа», — заявил Джонас Линдберг, представитель Левой партии по вопросам здравоохранения и медицины. Левая партия требует от правительства ответа и принятия срочных мер для преодоления сложившегося кризиса на рынке медицинских услуг.