Ростов-на-Дону, , 20:20 — REGNUM Железнодорожный суд Ростова-на-Дону сегодня, 25 ноября, вернул в прокуратуру уголовное дело в отношении бывшей супруги одного из лидеров кущевской банды Вячеслава Цеповяза — Натальи Стришней, а также её брата, которые обвиняются в вымогательствах. Об этом сообщил адвокат Стришней Мурад Мусаев.

Дело возвращено в прокуратуру в связи с нарушениями уголовно-процессуального закона при составлении обвинительного заключения.

Стришняя останется под домашним арестом и вернется в больницу, где находится на стационарном лечении.

Стришняя и ее брат обвиняются в вымогательстве 70 млн рублей в 2010 году у коммерсанта.

Напомним, что СТришняя — бывшая жена Цеповяза, который был членом банды Цапков, совершивших одно из самых громких преступлений в современной России — убийство 12 человек в станице Кущевской осенью 2010 года.