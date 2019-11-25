Стокгольм, , 21:03 — REGNUM В Швеции государственная система винных магазинов Systembolaget, обладающая полной монополией на продажу всех алкогольных напитков в стране, намерена продавать крепкое пиво подешевле. Так, уже в следующем году самая дешевая банка может стоить 6,90 шведских крон (0,72$). Одной из причин такого решения являются большие различия в цене между шведской алкогольной монополией и пограничными магазинами в Дании и Германии. Об этом 25 ноября сообщило шведское издание SVT.

На сегодняшний день самое дешевое крепкое пиво в ассортименте Systembolaget стоит 8,40 шведских крон (0,87$) за банку, теперь государственная алкогольная монополия намерена ввести новую ценовую категорию. Планируется начать продажу двух новых сортов пива, которые могут стоить около 6,90 шведских крон (0,72$) за банку.

«Каждый год мы рассылаем план выпуска новой продукции всем поставщикам, и это является отправной точкой для обсуждения тех видов продукции, которые, исходя из нашего мнения, не представлены на шведском рынке. Теперь мы ждем от поставщиков ответа, разъясняющего их позицию», — заявил пресс-секретарь Systembolaget Леннар Аген.