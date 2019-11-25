Белград, , 20:23 — REGNUM Американский бизнесмен и миллиардер Рональд Уэйн Баркл по решению правительства Сербии получил сербское гражданство. Рональд Баркл, согласно данным из Официального вестника Сербии, родился 12 ноября 1952 года в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, и является гражданином США, пишет сербское новостное агентство RTS 25 ноября.

В конце декабря прошлого года Сербия открыла консульство в Монтане, которое в дополнение к территории этого американского штата также охватывает территорию штата Вашингтон, а Рональд Баркл затем был назначен почетным консулом.

Баркл основал компанию «Юкаипа» в 1986 году и известен как один из самых выдающихся инвесторов в секторы розничной торговли, распространения технологий, а также в индустрию развлечений и спорта.

Новый гражданин Сербии был председателем правления и владельцем контрольной части акций ряда компаний, таких как — Soho house, Golden state foods, Dominics, Fred Mayer, Ralfs and Food 4 Less.