Москва, 25 ноября 2019, 20:10 — REGNUM После открытия Московских центральных диаметров пассажиропоток на пересадочных станциях увеличился на 30%. Об этом сообщает пресс-служба Департамента транспорта Москвы.
Отмечается, что пассажиры стали строить для себя более удобные маршруты следования с помощью новых линий, а не планировать поездки до конечных станций или станций, на которых расположены вокзалы.
Максимальный рост пассажиропотока показала станция МЦК «Новохохловская». Далее в порядке убывания пассажиропотока следуют станции «Рижская», «Волоколамская» и «Международная». Пятое место заняла станция МЦК «Деловой Центр».