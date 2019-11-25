История вопроса

В Москве и Московской области запущен проект реконструкции железнодорожных линий «Московские центральные диаметры» (МЦД). Он объединяет в единую сеть сквозные железные дороги через территорию Москвы, приспосабливая их для городских и пригородных перевозок.

МЦД также называют «наземным метро». Диаметры вошли в единую тарифную систему с метрополитеном и МЦК. Для оплаты проезда используются транспортные карты «Тройка», причём пересадка между МЦД и метро является бесплатной.

Перевозки ведутся с интервалами тактового движения в несколько минут. Для нового вида общественного транспорта используются поезда «Иволга». В рамках проекта реконструируются железнодорожные пути и станции, улучшаются стандарты обслуживания пассажиров. Ввод в эксплуатацию МЦД будет поэтапным.

